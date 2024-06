Tabaski : environ 249 tonnes de déchets évacuées par la SONAGED à Ziguinchor

L’annonce a été faite par le chargé d’exploitation du système d’information géographique de la SONAGED pour le pôle sud, Mouhamadou Moustapha Sall.

“Aujourd’hui, le volume de déchets qui a été mis en décharge est estimé à environ de 249 tonnes”, a-t-il dit à la presse. Il a précisé que l’opération de nettoiement s’est déroulée dans la nuit de lundi à mardi, au marché Boucotte.



“La préparation des évènements religieux, plus particulièrement la Tabaski a toujours été un des moments clés pour la gestion des déchets solides. À Ziguinchor, pour cette année, la Sonaged a mis en place un important dispositif afin de pallier les éventuels disfonctionnements [du] système”, a-t-il expliqué.



Dans la commune de Ziguinchor, dit-il, la Sonaged a déployé le jour de la Tabaski sept bennes tasseuses pour la collecte du matin. Pour cela, il a été procédé à un réaménagement des horaires de passage de ces bennes tasseuses dans certains quartiers et grandes artères.



Un dispositif de conteneurisation a été installé, à travers la mise en place de bacs à ordures sur les grands artères de la commune et des caisses poly- bennes au niveau des sites de forte production de déchets, a ajouté Mouhamadou Moustapha Sall.



Il a signalé que “certains quartiers comme Lyndiane, Colobane, Peyrissac, Kénia, Château d’eau ont bénéficié de l’apport des points de regroupement normalisés, un nouveau dispositif dans la commune de Ziguinchor”. Il explique que “ces points de collecte permettent une diversification du système de collecte”.



Lors de l’opération nocturne de nettoiement du marché de Boucotte, plus de cinquante agents de la propreté ont été déployés dans le cadre du dispositif de collecte et d’évacuation des déchets, a-t-il indiqué. “Ces agents ont été accompagnés par trois bennes tasseuses qui ont assuré l’évacuation des déchets et la collecte nocturne dans les grandes artères”, a salué M. Sall.



La SONAGED a organisé lundi une tournée de nettoiement dans les grandes artères de la ville de Ziguinchor, en prélude de l’opération nocturne de nettoiement menée dans la nuit de lundi à mardi au marché Boucotte.