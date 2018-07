Tabaski : le Directeur de l’Elevage évalue les besoins à 750 000 moutons

Le Sénégal aura besoin de 750.000 moutons dont 260.000 pour la seule région de Dakar, pour la fête de l’Aïd El Kébir (Tabaski) 2018. Cette estimation est faite par le directeur de l’Élevage, Dame Sow dans un entretien à "L’Observateur".



Il signale que quarante points de vente sont autorisés à Dakar. Ceux-ci seront aménagés à partir de la semaine prochaine. "La sécurité du bétail sera assurée par la policé et la gendarmerie, appuyées par les Agents de sécurité de proximité (Asp). Les communes et l'Unité de coordination et de gestion des déchets solides ( Ucg) vont se charger du problème de l'insalubrité.



Des prévisionnistes mis à la disposition par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, seront également déployés au niveau des points de vente", a-t-il ajouté.