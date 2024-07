Table ronde des Gouverneurs des Banque centrales africaines : Jean Claude Kassi Brou a pris part à la rencontre à Londres du 1er au 3 juillet dernier

Selon une note d’information, cet événement a également rassemblé des experts de haut niveau et des universitaires pour discuter des défis économiques et financiers actuels en Afrique. Plusieurs thèmes clés ont été abordés au cours des sessions.



«Les discussions ont porté sur l'état des économies africaines, le rôle des Droits de tirage spéciaux (Dts) du Fonds monétaire international (Fmi) dans une nouvelle architecture financière mondiale, ainsi que sur l’intérêt économique et politique des États du Golfe en Afrique.



Les participants, ajoute la même source, ont également échangé sur les monnaies numériques des banques centrales, les opportunités et les défis liés à leur introduction par les institutions financières africaines, ainsi que le financement illicite et les nouveaux paradis fiscaux.

Adou FAYE