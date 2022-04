Tableau de la violence en milieu scolaire : Cosydep dresse la typologie La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation (Cosydep) a publié les résultats de l’étude qu’elle a réalisée sur le phénomène de la violence en milieu scolaire, à travers les 5 lycées couverts par le projet Lycées modèles de la citoyenneté et du civisme (LM2C). Il ressort de cette enquête que 12% des agressions sont d’ordre physique, 10% sont des propos désobligeants, 9% relèvent de l’humiliation et 7% concernent des agressions sexuelles.

La typologie des violences rencontrées dans les établissements scolaires montre à suffisance la prédominance des violences physiques et verbales, soit 28% pour chaque type. Selon Cheikh Mbow, un enseignant affirme que les effectifs pléthoriques favorisent les violences verbales.



S’agissant des violences morales et des défiances, elles représentent respectivement 21 et 17%, contre 7% pour les bagarres. Par ailleurs, les enquêteurs rapportent que les impacts des violences sur les performances et les décrochages sont énormes.



Si la plupart de ces violences se passe entre élèves, des enseignants interrogés affirment que des violences existent aussi entre professeurs et administration. Ces violences engendrent des conséquences d’ordre psychologique avec des manifestations comme l’anxiété, la colère, des craintes et peurs d’être violenté (e), abandonné (e), etc. Lesquelles conséquences pourraient aboutir à une dépression et favoriser des idées suicidaires et une faible estime de soi.



Elles peuvent aussi être physiques et se manifester par un retard de croissance, une perte de poids, des troubles psychosomatiques : maux de ventre, maux de tête, etc., une perturbation des habitudes alimentaires, des troubles du sommeil, des cauchemars, une fatigue chronique.



Les conséquences comportementales sont caractérisées par des gémissements, des crises ou pleurs excessifs, une recherche continuelle d’attention, le manque de participation, des comportements destructeurs et antisociaux, une violence physique et verbale à l’égard des pairs, un isolement social. Celles comportementales à l’extrême entraînent des fugues, la prostitution, la délinquance et le suicide.



Contrairement aux conséquences cognitives et/ou scolaires qui se manifestent par une déficience des habiletés verbales, intellectuelles ou motrices, un problème d’apprentissage, des difficultés d’attention et/ou de concentration, des devoirs non réalisés, des retards sans motif ou des absences scolaires. Les conséquences cognitives et/ou scolaires entraînent de mauvais résultats scolaires, une phobie scolaire et des abandons scolaires.

