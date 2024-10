Takku Wallu Sénégal fragilisée par des investitures contestées : tensions autour du choix porté sur Néné Fatoumata Tall à Guédiawaye La publication des listes de candidats pour les élections législatives du 17 novembre 2024 a provoqué des remous au sein de la coalition Takku Wallu Sénégal (TWS) et plus particulièrement au sein de l'Alliance pour la République (APR). Une commission d’évaluation, mise en place par l’APR, a révélé plusieurs irrégularités dans le processus de négociation et d’investiture, notamment dans les départements où la coalition Jamm ak Njariñ est active.

Parmi les anomalies pointées, le cas de Guédiawaye a particulièrement retenu l'attention en raison de manœuvres jugées « perfides » et de « tricheries », selon les termes employés par l’APR dans un communiqué.



Cette situation a conduit à la rupture d’alliance entre l’APR et la coalition Jamm ak Njariñ dans les 46 départements du Sénégal. Pourtant, malgré cette rupture, l'APR a découvert avec surprise l'investiture de l’une de ses responsables, Mme Néné Fatoumata Tall, en tant que colistière d'Aliou Sall sur la liste départementale de Jamm ak Njariñ pour Guédiawaye.



Une décision qui a aussitôt été dénoncée par l’APR, qui a pris la décision de retirer le nom de Mme Tall de cette liste, appelant ses militants à rejeter cette candidature et à se concentrer uniquement sur la liste nationale de Takku Wallu Sénégal.



Dans un autre registre, cette polémique a été alimentée par la récente intervention de Mme Thérèse Diouf Faye sur l'émission Faram Facce. Cette dernière a remis en question les circonstances de l'investiture de Néné Fatoumata Tall, pointant du doigt des dysfonctionnements au sein de l'inter coalition. Cependant, Cheikhou Oumar Sy, ancien parlementaire investi sur la liste de Jamm ak Njariñ, a tenu à rectifier certains faits.



M. Sy a affirmé que le dossier de candidature de Mme Tall lui avait été personnellement remis par le mandataire de TWS, Zahra Iyane Thiam, après consultation avec Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye, qui n’avait émis aucune objection à cette investiture.



Il a également souligné que cette décision avait été prise librement par la coalition TWS, après avoir écarté l'option d'investir M. Khafor Touré. Selon M. Sy, des échanges constructifs avaient également eu lieu avec d'autres responsables comme Cheikh Youm, mais il a préféré taire certains épisodes de pressions exercées par des hauts placés de l'APR.



Cette controverse autour des investitures laisse entrevoir des dissensions internes au sein de la coalition Takku Wallu Sénégal et de l'APR, à l’approche des élections législatives de novembre prochain.



