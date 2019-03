Talla Sylla: "Nous allons tirer les enseignements de la défaite à Thiès" Le maire de Thiès fait une analyse froide de la victoire de Idrissa Seck a Thiès. Selon Talla Sylla chaque élection a ses réalités, ce qui est valable pour les législatives, ne l'est pas pour la présidentielle. Mais le plus important, c'est de tirer les enseignements de cette défaite et essayer de renverser la tendance ce qui n'est pas impossible au regard des résultats obtenus.

