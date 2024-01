« Talla Sylla, brillant passé, nouveaux horizons politiques », par Momar Dieng Diop

Talla Sylla, personnalité éminente et ancien Maire distingué de Thiès, a marqué de manière indélébile, son magistère à la mairie, par des initiatives novatrices et un engagement sans faille envers des secteurs cruciaux tels que l'éducation nationale, la santé, le secteur informel, entre autres.



Son leadership a apporté des réponses favorables aux besoins sociaux, renforçant ainsi les piliers essentiels au développement de la capitale du rail. Pendant son mandat, les problèmes fonciers, autrefois épineux, ont été résolus, mettant fin à la déprédation foncière et restaurant la splendeur d'antan à Thies.



Lors des élections municipales, il est indéniable que les citoyens de Thiès ont relevé des aspects très positifs, témoignant de l'engagement manifeste de Talla Sylla envers le bien-être et le progrès de la communauté thiessoise Cependant, malgré ces réussites notables, il est important de souligner que Talla Sylla n'a pas été réélu, une situation qui est attribuée à sa proximité avec Macky Sall.



Habitué aux défis, Talla Sylla semble dépourvu de tout regret concernant son compagnonnage avec le Président Sall, ayant toujours élevé Thiès, au sommet de ses préoccupations et ambitions.



Par ailleurs, la proximité politique entre l’ancien maire de Thiès et le Président Sall a clairement désavantagé Talla Sylla, le positionnant comme le grand perdant de cette relation.



En assumant la tête de l'Alliance Jëf-Jël et en cherchant à mettre un terme à cette proximité, Talla Sylla semble reconnaître que la continuation de cette alliance ne lui apporterait pas les résultats escomptés.



Ce choix stratégique peut être interprété comme une décision délibérée de rompre avec une relation politique qui ne s'est pas révélée fructueuse pour Talla Sylla, tout en cherchant à établir une nouvelle direction, plus alignée sur ses aspirations et celles de son parti.



Ainsi, la décision de mettre fin à cette proximité avec Macky Sall, est un tournant décisif pour Talla Sylla, où la recherche d'une voie indépendante devient une priorité, marquant une période de repositionnement politique significative.



L'histoire politique sénégalaise atteste de son indissociabilité avec le parcours de Talla Sylla, dont la résilience et la détermination ont été mises à l'épreuve lors de son agression le 5 octobre 2003, en tant que farouche opposant du Président Abdoulaye Wade.



En entreprenant cette nouvelle étape, Talla Sylla, porteur du flambeau de l’Alliance Jëf Jël, pourrait apporter une contribution significative au développement et à la prospérité du Sénégal, tout en marquant clairement la fin de sa proximité politique avec Macky Sall.



Fervent talibé et guidé par la lumière de Serigne Touba Khadim Rassoul, son parcours politique se dessine comme une opportunité de marquer l'histoire du pays et de faire progresser les aspirations qu'il nourrit pour le bien-être de la nation.













MOMAR DIENG DIOP/ ESPAGNE.