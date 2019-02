Tamba : Dr Seydou Kanté mobilise et sensibilise pour Macky Sall derrière Sidiki Kaba Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Février 2019 à 15:14 | | 0 commentaire(s)| Le président du Mouvement Initiatives Tambacounda (Mita) est dans son fief du Sénégal orientale dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février 2019 prochain. Dr Seydou Kanté a choisi la stratégie du porte à porte pour sensibiliser et vulgariser les populations sur les réalisations et la vision du président Macky Sall.



« Le Ministre Sidi Kaba effectue une fabuleuse campagne de proximité et j’apporte ma modeste contribution par les portes à portes et visites de proximité avec le MITA (Mouvement Initiatives Tambacounda). Le meeting du 8 à Tamba était juste extraordinaire et le Ministre a fait un mémorable discours de clôture en Bambara, Wolof, Peul et Français » a déclaré, Dr Kanté.













Accueil Envoyer à un ami Partager