Tamba- Drame au village de Sabaké : Le fils tue son père avec un coupe-coupe C’est l’émoi et la consternation au village de Sabaké. A. Sow, âgé de 20 ans, a ôté la vie à son père I. Sow. Les faits ont eu lieu dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 août 2023 aux environs de 2h du matin.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2023 à 10:59

Le jeune A. Sow a tué son père. Et c’est la tristesse à Sabaké, dans la commune de Sinthiou Malem. En effet, dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 août 2023, I. Sow, âgé d’une cinquantaine d’années, a été retrouvé juste derrière sa maison à 2h du matin, gisant dans une mare de sang.



Selon des témoins, son fils aîné lui aurait administré plusieurs coups de coupe-coupe avant de l’abandonner sur place. La gendarmerie a mis la main sur ce jeune marié dont la femme serait enceinte.



D’après plusieurs informations, il a souvent eu des accrochages avec son père depuis des années, suite au rappel à Dieu de sa maman. Une source souffle qu’il est revenu dans la maison familiale à l’approche de l’hivernage. «Il était parti dans le Boundou après une altercation avec son père», confie-t-on.



La victime est mariée et père de 4 enfants. Cet expatrié qui a vécu au Maroc pendant 10 ans est le fils aîné du chef de village Sabaké Sow. Sa dépouille est à la morgue de l’hôpital régional de Tambacounda. Selon des témoins qui l’ont évacué au poste de santé de Sinthiou Malem, il a clairement indiqué que c’est son fils qui l’a mis dans cet état avant de rendre l’âme.

Bes Bi



