Tamba- Insécurité à Gourel Diadie : Des voleurs hantent le sommeil des habitants Au quartier Gourel Diadie, les habitants ne dorment plus. Pour cause, des voleurs y dictent leur loi. Selon une mère de famille, ils sont entrés dans sa chambre et lui ont volé près de 500 000 F CFA. Une autre victime confie que ses deux téléphones ont été volés en pleine nuit.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Août 2023 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Gourel Diadie est l’un des quartiers périphériques de la commune de Tambacounda. Dans ce quartier populaire, des cas de vols y sont toujours signalés. La dernière en date est celui du cambriolage de la chambre de M. K. D., une commerçante à qui on a volé la somme de 300 000 F CFA alors qu’elle dormait dehors à cause de la chaleur.



En plus de cette forte somme d’argent, les bandits ont emporté des habits. «Je ne sais toujours pas comment un voleur a pu entrer dans ma chambre», se demande-t-elle, visiblement très triste.



Elle ajoute dans ses explications : «Quand je me suis réveillée à 7h, j’ai constaté quelque chose d’anormal dans ma chambre, tout était à terre. Je me suis aussitôt mise à crier. J’ai cherché l’argent sans voir aucun franc. Je suis restée presque une semaine sans manger tellement que ça me fait mal car l’argent ne m’appartient pas. C’est pour le grossiste qui me vend de la marchandise.»



À la question de savoir si elle a déposé une plainte, elle répond : «Comment peut-on porter plainte contre quelqu’un qu’on n’a pas vu.»



Dans une autre famille qui garde l’anonymat, la mère de famille est aussi stupéfiée que sa voisine. «On m’a volé mon téléphone et celui de mon mari. Les voleurs sont entrés jusque dans la chambre», raconte elle dans la colère.

Bes Bi





