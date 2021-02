Tamba : Le directeur de la SICAP au chevet de la communauté éducative ! Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Février 2021 à 23:17 | | 0 commentaire(s)|

Par Yacine DIEYE La Société immobilière du Cap-Vert (SICAP) manifeste son engagement à soutenir l’éducation nationale. Son directeur général Mamadou Kassé a procédé hier samedi à la remise d’un important lot de matériels au Mouvement des enseignants pour l’Émergence de Tambacounda (MEET). Le don est composé de 20 000 cahiers, 20 000 stylos et 20 […] Par Yacine DIEYE La Société immobilière du Cap-Vert (SICAP) manifeste son engagement à soutenir l’éducation nationale. Son directeur général Mamadou Kassé a procédé hier samedi à la remise d’un important lot de matériels au Mouvement des enseignants pour l’Émergence de Tambacounda (MEET). Le don est composé de 20 000 cahiers, 20 000 stylos et 20 000 masques, octroyés par l’entremise du bureau du MEETA, présidé par Mouhamadou Moustapha Danfakha. Selon les bénéficiaires, ce matériel va contribuer favorablement à améliorer les conditions de travail des élèves, mais aussi rehausser la qualité des enseignements et apprentissages. A noter que ce geste du Directeur général de la SICAP entre dans les activités politiques traditionnelles que ce dernier déroule dans sa ville natale de Tambacounda.



