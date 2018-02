Tambacounda : 120 kg de chanvre indien cachés dans des pneus saisis par la douane

Les agents des Douanes en poste au bureau de Moussala (Tambacounda), ont saisi, lundi dernier, 120 kg de chanvre indien dissimulés dans les pneus de secours d’un camion-plateau en provenance de Bamako (Mali), a appris l’APS, mardi.



La drogue saisie était soigneusement rangée dans 60 paquets de deux kg et incorporée dans deux des quatre pneus de ce camion-plateau en partance pour Dakar, renseigne un communiqué des services des Douanes.



"Lors de la visite physique des pneus, le chauffeur et l’apprenti ont pris la fuite et le camion a été saisi par les agents des Douanes" apprend-on de même source.