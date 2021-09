Tambacounda : A quelques mois des Locales Dr Salif Samba Diallo claque la porte de Bby Ce qui était jusque-là une rumeur est maintenant officiel. Dr Salif Samba Diallo a démissionné de la coalition Bby. Lui et son mouvement dénommé les Jeunes leaders de Docteur Diallo (Jld) l’ont officialisé à travers un communiqué de presse, dimanche, tard dans la soirée. Un véritable coup dur pour la majorité présidentielle à Tamba, à quatre mois des élections territoriales.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Dans le document, il a d’abord commencé par louer les «efforts importants» consentis par ses partisans lors de la révision des listes électorales. «Cet engagement franc et sincère a permis l’inscription de plusieurs citoyens. Je tiens à annoncer que les Jld ont pris la ferme décision de prendre leur destin en main et de jouer pleinement leur partition aux prochaines élections locales et législatives de 2022. Et ceci, pour le plus grand bien du Sénégal en général et de Tambacounda en particulier», a-t-il souligné.



L’ex-patron de la coordination des cadres républicains de Tamba dit avoir décidé de quitter l’Apr «après mûre réflexion et après avoir bien écouté et bien compris la base». Cependant, le leader des Jld et ses camarades s’engagent «solennellement » à continuer leurs activités politiques pour la «concrétisation de la vision pour un Tambacounda émergent ».



M. Diallo estime que son mouvement est une «véritable force politique» dans la région. Ancien patron régional de l’Urd, ancien coordonnateur du cadre des républicains, il pourrait nouer des alliances avec d’autres formations.

Le Quotidien



