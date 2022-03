Tambacounda - Commune de Missirah : Le village de Saré Sidy ravagé par un incendie

Le feu est parti d’une explosion d’une boulangerie faite en terre latérite, où le maître coranique du village s’activait pour faire du pain. Avec le vent qui soufflait, l’incendie s’est très vite propagé et a atteint les concessions.



« Des vivres, des habits partis en fumée sans que les habitants n’osent s’approcher tellement que l’incendie était violent », témoigne au téléphone un jeune du village. « Heureusement, il n’y a pas eu de pertes en vies humaines », souligne Demba, qui ajoute que tout le village était mobilisé pour éviter la catastrophe. Même si le manque d’eau a compliqué la situation.



Le maître coranique du village, l’une des victimes de l’incendie, est dans la désolation lui et sa famille. Ils ont tous perdu. D’ailleurs, ils passent la nuit à la belle étoile depuis lors. C’est pourquoi il demande de l’aide le plus rapidement possible, aux personnes de bonnes volontés mais aussi aux autorités.



Aux dernières nouvelles, aucune autorité de la commune n’y a mis les pieds pour s’enquérir de la situation.













Bës Bi