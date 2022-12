Tambacounda: Le Maire, Pape Banda Dièye réclame pour sa commune une usine de recyclage de déchets

Le maire de Tambacounda (est), Pape Banda Dièye, souhaite que sa ville soit dotée d'une décharge finale adossée à une une usine de transformation de déchets. L'édile prenait part au Conseil présidentiel tenu mardi à la gouvernance de Tambacounda, en perspective du Conseil des ministres décentralisé qui se tient ce mercredi dans la capitale orientale du Sénégal.



Pape Banda Dièye a demandé au cours de son intervention "l'aménagement d'une décharge finale qui sera dotée d’une usine de transformation de déchets".



Il a aussi plaidé aussi pour "un équilibre des territoires" et une meilleure prise en charge des préoccupations des jeunes et des femmes."Nous voulons le renforcement de la prise en charge des jeunes et des femmes, nous sollicitons également la construction d'un nouvel hôpital de niveau 3 qui aura un caractère international et frontalier, vu la position particulière de la région de Tambacounda", a-t-il dit.