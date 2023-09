Tambacounda: Les producteurs de maïs sollicitent la mise en place à temps, des semences, intrants agricoles et des tracteurs Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Septembre 2023 à 18:21 | | 0 commentaire(s)| Malgré les efforts consentis pour booster la production agricole avec le programme "Maïs hybride", les producteurs de maïs à Tambacounda sollicitent la mise en place à temps, des semences et intrants agricoles et des tracteurs.



