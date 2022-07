Tambacounda : Mamadou Kassé s'impose et confirme son leadership Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Juillet 2022 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

La région de Tambacounda, l'une des plus vastes du Sénégal, a vu naître de grands hommes politiques à l'envergure dépassant les frontières. De Mady Cissokho à Souty Touré en passant par Cheikh Abdou Khadre Cissokho, Abdoulaye Bathily, Amath Dansokho, entre autres, ils ont été au sommet tout en restant des hommes politiquement ancrés à la base.



Dans cette terre traditionnelle de refus du Niani, du Wouli et du Gadiaga, autant dire que Mamadou Kassé, Directeur général de la SICAP SA et par ailleurs, président du Conseil départemental de Tambacounda, tisse sa toile en suivant les pas de ses illustres aînés. Un connaisseur de l'histoire politique de Tambacounda nous a décrit la posture politique de Kassé, en ces termes " Il a le courage de Amath Dansokho, la popularité et la fougue de Douga Kanté, l'intelligence de Souty Touré et une touche personnelle qui fait la différence".



Coqueluche adulée de la jeunesse de la commune et du Département, il nous a été amené, durant ces 21 jours de campagne électorale continue, de découvrir un phénomène qui fait sensation dans les coins les plus reculés de cet énorme Département, dont il est devenu le Patron à la faveur des élections du 23 janvier 2022, qui l'ont triomphalement porté à la tête du Conseil départemental de Tambacounda.



Durant cette campagne électorale, toutes les communes ont été passées au peigne fin et le mot d'ordre des populations, est resté le même partout: " Kassé, comme elles l'appellent affectueusement, est un homme politique proche des populations et qui partage avec elles douleurs et peines ".



Nous l'avons accompagné et suivi dans les communes de Makacoulibantan, Koussanar, Ndoga Babacar, Sinthiou Maleme, Netteboulou, Missirah, Niani Toucouleur, Dialacoto et dans la ville de Tambacounda.



Sa connaissance du terrain impressionne autant que la reconnaissance que les populations ont de sa personne. Il suscite un bel espoir chez les populations, matérialisé par cette belle symbiose notée dans la complicité entre ce jeune leader en devenir et cette jeune et exigeante population.



Par essence, le leadership politique est conforté par une importante dose de social. Et sans risque de nous tromper, Mamadou Kassé fait du social dans le département.



A Tambacounda, dès qu'il a été porté à la tête du comité électoral départemental, après un large mais difficile consensus, il s'est attelé à œuvrer pour l'unité de tous les responsables pour une large majorité. Le montage du comité électoral départemental n'a pas été une promenade de santé parce qu'il avait réuni autour de la table des acteurs qui ne partageaient plus rien depuis longtemps mais qui, comme par miracle, se sont retrouvés autour d'un essentiel.



La réalisation de la dynamique unitaire n'était pas évidente au regard des rivalités fortes entre les différentes tendances. Mamadou Kassé aura réussi à créer autour du comité électoral départemental, une unité forte même si Mame Balla Lô, Maire sortant de la Ville, a décidé de battre campagne pour Benno de son côté, en compagnie de Malal Camara, DG de l'Agence de Développement Local (ADL).



C'est d'ailleurs à l'unisson et dans un bel élan que la tête de liste nationale Aminata Touré a été accueillie le 16 juillet 2022 dans un stade régional plein comme un œuf avec, en prime, un branding unitaire et un excellent meeting sans pancartes. Tour à tour, les leaders qui se sont relayés au micro, sont revenus sur l'importance de cette union sacrée entre les ténors, notamment Maître Sidiki Kaba, le Ministre des Forces armées et plénipotentiaire départemental de la Coalition Benno Bokk Yakaar alias Dougoutigui (Maître des lieux) et Mamadou Kassé alias Tamba Djigui (L'espoir du peuple), promis certainement à un bel avenir. Manifestement, tout le sud attendait cette jonction bipartite.



En effet, l'association entre Me Sidiki Kaba supposé proche de l'actuel Maire de Tambacounda Pape Banda Dièye et Mamadou Kassé, porté à la tête d'un comité des élus du département composé de 6 Maires (Makacoulibantan, Koussanar, Ndoga Babacar, Netteboulou, Niani Toucouleur, Dialacoto), a toutes les chances d'anéantir les espoirs d'une opposition qui se cherche encore à Tambacounda, même si le passage de Ousmane Sonko a, sans aucun doute, marqué les esprits. D'ailleurs, dans l'élan du passage du leader du Pastef à Tambacounda, Tidiane Sidibé, réputé naguère proche du Ministre Me Sidiki Kaba, a rejoint Ousmane Sonko. Cela annonce certainement une bataille épique au quartier Pont de Tambacounda, entre Benno et Yewwi.



En tout cas, le meeting du jeudi 28 juillet 2022, à la veille de la clôture de la campagne électorale, a été la belle occasion pour Mamadou Kassé, d'étaler sa force de frappe par une exceptionnelle mobilisation de jeunes et de femmes. Son véhicule a été accompagné sur plusieurs kilomètres par une marée humaine surexcitée, partie du quartier Plateau, pour s'ébranler au Dépôt, lieu du rassemblement. Le cortège a été rejoint, en chemin, par le Maire Papa Banda Dieye, initiateur du Rassemblement et le Ministre Sidiki Kaba, pour une communion dans un bel élan de solidarité entre leaders.



En tout cas, quelque chose se joue à Tambacounda et les résultats nous édifieront sur ces importants enjeux d'avenir.

















