Tambacounda : Un imam et 4 fidèles arrêtés pour violation du couvre-feu Un imam et quatre fidèles, qui priaient dans une mosquée, au quartier Légal, à Koussar, ont été arrêtés par la gendarmerie de Tambacounda, jeudi dernier vers 20h, pour non respect du couvre-feu et interdiction des rassemblements dans les lieux publics, rapporte L’Observateur dans son édition du weekend. Placés en garde à vue, ils devraient être déférés, demain lundi, devant le procureur de la République de Tambacounda, ajoute la même source.

Dimanche 12 Avril 2020



