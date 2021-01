Tambacounda : Un vigile de 53 ans accusé d’avoir violé une élève de 8 ans À Tambacounda, dans le quartier de Médina Coura, c'est la consternation, depuis qu’une affaire de viol a été dévoilée. Les habitants de ce quartier populaire de la commune n’en reviennent pas des mésaventures d’une fillette de 8 ans en classe de CE1, à l'école Sada Makassi. L’élève dit avoir subi les assauts du vigile A. Ba, âgé de 53 ans.

Il ressort des éléments de l'enquête préliminaire effectuée par les limiers du commissariat central de Tambacounda que le mis en cause profitait des multiples absences de sa femme pour forcer la fillette à assouvir ses pulsions sexuelles.



L'accusé aurait violé l'élève à plusieurs reprises. Ensuite, il lui intimait l’ordre de garder le silence, si elle ne voulait pas subir des représailles.



L'enfant qui, apparemment, avait une peur bleue du quinquagénaire, n’a pipé mot, jusqu’à ce que sa maman remarque un changement dans son comportement.



En effet, la dernière fois, lorsque la gamine est rentrée à la maison, elle avait une attitude étrange qui a éveillé les soupçons de sa maman. Cette dernière l’a acculée de questions jusqu’à ce qu’elle raconte par le menu les assauts du vieux vigile A. Ba dont la fille est une camarade de classe.



Conduite chez le gynécologue, il a été découvert que la fillette de 8 ans a subi "une défloraison de l'hymen au 3/4". A la lumière de ces preuves, la maman a porté plainte contre le vigile qui, devant les enquêteurs, a nié les faits.



Malgré ses dénégations, il a été déféré au parquet et l'affaire est pendante devant la justice. Affaire à suivre.

