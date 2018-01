Tambacounda : Une mosquée cambriolée au quartier Plateau !

Les fidèles d'une mosquée située au quartier Plateau peinent encore à expliquer l’acte qualifié de sacrilège, perpétré nuitamment dans leur mosquée. Il s’agit d’un cambriolage qui a eu lieu dans ce lieu de culte par des visites indésirables non encore identifiés. Ce, pour la deuxième fois consécutive en l'espace de seulement quelques semaines.



Les cambrioleurs qui ne se reculent devant rien et qui ont eu l’outrecuidance d’entrer dans la maison de Dieu non pas pour des prières mais pour y commettre un forfait selon L’Observateur.



Un sacrilège réitéré. La première fois, les cambrioleurs (visiblement les mêmes qui se sont signalés dernièrement) avaient jeté leur dévolu sur l’espace dédié aux dames et à l’action, ils avaient emporté les nattes et le compteur du robinet. Récidivant, la bande, le week-end dernier, a jeté son dévolu sur deux imposantes montres, avant de dérober l’ensemble de nattes de la mosquée.