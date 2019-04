Tambacounda: Une voyante retrouvée morte dans sa maison Au quartier Pont de la commune de Tambacounda où est niché le marché "Marinière", c'est la tristesse et la consternation depuis hier. Pour cause, le corps sans vie en état de décomposition très avancé de la voyante Sadio Sakiliba, a été découvert dans sa maison par les populations. Alertés par ces dernières, Les hommes du commissaire Hamady Baldé de la police de Tambacounda se sont aussitôt rendus sur les lieux. Sur instruction du procureur Demba Traoré, le corps sans vie a été enterré sur place, après le diagnostic d'un médecin du centre hospitalier régional de Tambacounda et les constatations d'usage des limiers, d'après le récit du journal "L'Observateur". Une enquête est déjà en cours.

