Tambacounda : Week-end de mobilisation du Mouvement And Ak Sidiki KABA falate Macky Sall en 2019 Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Juillet 2018 à 13:49



Pour Mamadou Gningue, coordinateur du MITA et membre de la coordination du Mouvement, l’engagement derrière Maître Sidiki KAba reste une obligation pour toute personne aspirant au développement du territoire car l’action ou les actions du « Dougou Tigui sont profitables à tous les jeunes, les femmes et la population de façon globale.



En guise d’exemple il cite : la construction de la maternité de Gouye, les sanitaires dans les écoles, la reconstruction du dispensaire de Dépôt, la construction et réfections de mosquées dotées morgues (pour le respect de la dignité des morts), des matériels médicaux et hospitaliers venus d’Espagne et distribués aux district sanitaires…



Et M. Gningue de citer aussi la construction du centre multifonctionnel, les financements octroyés aux femmes, le monde sportif, l’insertion professionnelle des jeunes et les billets pour le pèlerinage à la Mecque. Selon lui, les réalisations du Président Macky SALL dans le cadre du PSE : Plan Sesame, la bourse familiale, le PUDC, Promoville…méritent d’être soutenus.



Selon Konimba Dangnoko, étudiante et membre du Mouvement, Me Sidiki Kaba mérite d’être soutenu et appuyé. Car dans sa générosité et son envie de développement de Tambacounda, a mis à la disposition des étudiants ressortissants de Tambacounda à Dakar, Saint Louis et Ziguinchor des appartements en guise de logements. De plus Le Miinistre Sidiki Kaba distribue chaque mois des dizaines de bourses aux étudiants du Sénégal Oriental.



Toujours selon Mlle Dangnoko, le Président Macky SALL a beaucoup fait dans la région et il doit être soutenu afin qu’il poursuive son œuvre de développement. Vous savez dit-elle « sous le magistère de Macky Sall près de 500 classes ont été construites dans l’élémentaire et une trentaine d’écoles ; on peut citer aussi le bloc scientifique du lycée, la finalisation du lycée technique et la construction de l’Université du Sénégal oriental qui va bientôt démarrer ».



Abondant dans le sens, Fanta Ndiaye insiste sur la grandeur d’âme de Me Sidiki Kaba qui demande à chaque fois au Président Macky SALL « la part » de Tambacounda. « Nous voulons qu’il continue d’être l’avocat de la cause du Sénégal Oriental auprès de son Excellence Macky Sall dont vous voyons les réalisations à Tambacounda : le centre d’hémodialyse à l’hôpital régional, la construction et réhabilitation de pistes de désenclavement rurale pour 15 localités sur une ligne de 146 km ; la remise à niveau de la route N1 Tamba-Koupemtoum sur 51 km… »



La coordination du Mouvement a confondu dans les remerciements Seydou Kanté qui ne cesse de les encourager pour un appui soutenu et constant des actions de son Excellence Macky SALL et de Me Sidiki kaba pour un développement harmonieux de la région de Tambacounda.



Omar Mballo, quant à lui est revenu sur l’essence et la pertinence de l’unité qui est incarnée par Maître Sidiki Kaba « qui se bat comme pas possible pour sortir Tambacounda des eaux profondes auxquelles elle était plongée depuis des décennies ». Il a magnifié la présence des jeunes comme Omar Cissé, Aïdara, Tra junior, Seydou Diallo, de Mabeye, Vieux Souley entre autre qui ne travaillent que la réussite de la politique du ministre qui n’a qu’une seule ambition : l’élection du président Macky Sall au 1er tour.



Mme Aissata Talla, pour sa part, est revenue sur l’importance des femmes et la qualité du travail quelles impriment à toute activité de mobilisation. Elle a salué les efforts de Mme Khady Samaké qui participe positivement à toutes les initiatives.



Pour Vieux Souleye, l’unité et le travail doivent être nos compagnons de tous les jours dans le cadre de la massification et de la vulgarisation des actions de Sidiki Kaba et du président Macky Sall. Mme Aminata Djigo pour sa part est revenue sur les qualités et l’humilité de Seydou Kanté qui lui ont valu d’être distingué par son Excellence. Les vertus qu’il incarne sont appréciables à tout point de vue.







































