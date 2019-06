Tambacounda: le muezzin vendeur de yamba, prend 3 ans de prison

Arrêté avec 3 kg de chanvre indien (Yamba, en wolof), le muezzin de la mosquée du quartier Gourel Diadié a été jugé hier jeudi 13 juin 2019, par le tribunal Correctionnel de Tambacounda. A la barre, Moutar Diallo a reconnu les faits.



« Je vends du yamba depuis bientôt trois (3) mois. C’est un certain Moussa qui m’avait conseillé de verser dans ce trafic de chanvre indien, pour me faire une santé financière. Je voulais vendre du charbon, mais j’ai réalisé que le commerce de yamba offre plus de bénéfices que celui du charbon.



Je vends le paquet à 1 000 F Cfa. Pourtant, je n’ai jamais fumé de yamba. D’ailleurs, j’avais jeûné le jour de mon arrestation et je gagne, avec ce commerce, un peu plus d’argent », a-t-il confié.



Le tribunal, qui n’a pas suivi le réquisitoire du procureur, qui avait demandé la peine de 5 ans ferme, a condamné le sieur Diallo à 3 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 100 000 FCfa.

