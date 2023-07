Tamkharite: Le prix des légumes grimpe et celui des poulets reste stable sur le marché Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juillet 2023 à 19:22 | | 0 commentaire(s)| Les marchés deviennent les lieux de rencontre entre les vendeurs et les clients à quelques heures de la fête d'Achoura, communément appelée Tamkharite. Les légumes sont devenus très chers à cause d'une forte pluie notée ces derniers jours. En ce qui concerne les poulets, le prix reste stable sur le marché.



