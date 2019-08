Tamsir Sané: Les présumés meurtriers conduits à Tamba sous haute sécurité

Les présumés meurtriers du major Tamsir Sané ont été conduits, ce lundi vers 13 heures à Tambacounda, sous haute sécurité. Cela, pour leur déferrement devant le procureur, a-t-on appris à Rfm.



Huit (8) véhicules de la gendarmerie. C’est le dispositif mobilisé pour escorter la voiture, à abord de laquelle, sont embarqués les présumés meurtriers de l’ex commandant de brigade de la gendarmerie de Koumptentou, Tamsir Sané.



Arrestation



C’est un gang de huit (8) personnes. Tous soupçonnés d’être parmi les meurtriers du Commandant de brigade de la gendarmerie de Koumpentoum. En effet, ils ont été arrêtés par la police, le jeudi 1er août 2019. Selon la Rfm, le nommé Idrissa Sow serait l’auteur du tir fatal ayant coûté la vie à M. Sané.



Tamsir Sané



A noter que le commandant Tamsir Sané a été assassiné, le 25 juillet, par des hommes armés. En effet, les assaillants on voulu dévaliser le bureau de l’Agence Postfinance de Koumpentoum. Face au refus du gardien et la gendarmerie alertée, ils ont échangé des tires avec eux avant d’atteindre la victime d’une balle à la tête.



Hommage



Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a salué la mémoire de l’adjudant-major, Tamsir Sané. A noter que l’hommage qui lui a été rendu, a été aussi une occasion pour M. Kaba de louer son « sens du devoir et de la responsabilité« . « Officier de grande valeur, homme de rigueur militaire, l’adjudant-major Tamsir Sané a fait preuve de professionnalisme et du sens du devoir et de la responsabilité, durant tous ces 32 ans où il a servi l’Armée sénégalaise et des Nations unies« , a notamment déclaré Sidiki Kaba, lors de la cérémonie d’hommage funèbre au commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum.

