Tange Tandian: "Ndékété ay guinaw keur laniouy naane", allusion à la machine à eau de...

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Décembre 2021 à 16:35 | | 0 commentaire(s)|

Tange Tandian, avec ses succulentes révélations, est revenu sur l'entretien que Baba Aïdara, journaliste aux Etats-Unis, a accordé à Seydina Seck, faisant état de la machine qui fabrique de l'eau potable et recommandée par Bill Gates. A l'en croire, les S,énégalais, depuis des années boivent de l'eau issue de nos selles, pour être plus précis, selon Tange, "ndékété yoo, ay guinaw keur laniouy naane". Selon Tandian, c'est inadmissible et il a aussi montré dans sa vidéo, une eau de couloir très noire au niveau des Parcelles Assainies.