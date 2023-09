Tankanto Escale à Kolda: Les agriculteurs montent au créneau pour dénoncer le manque de soutien de l'Etat

Les agriculteurs de Tankanto Escale à Kolda, sont montés au créneau pour dénoncer le manque de soutien de l'Etat. A les en croire, les deux piliers de leur production, l'arachide et le maïs, sont cultivés sans l'accès adéquat aux semences et aux engrais essentiels. Une fois la récolte terminée, ils sont confrontés à la réalité brutale de prix de vente désastreux sur le marché, mettant gravement en péril leurs moyens de subsistance. Dans un appel urgent aux autorités, ces agriculteurs réclament des équipements modernes pour améliorer leur productivité et leur rentabilité, afin de maintenir leur agriculture à flot et de préserver leur avenir économique.