Tanor Dieng /Barthélémy Dias : L'affaire renvoyée au 23 janvier

Le différend qui oppose le secrétaire général du Parti socialiste à son camarade, Barthélémy Dias est loin de connaître son épilogue. Le maire de Mermoz / Sacré- Cœur a porté plainte contre le leader du Ps, pour violation des statuts et règlements du Parti socialiste. Le tribunal des référés devait donner son verdict hier, mais, il a été renvoyé jusqu’au 23 janvier.



Seulement, il faut noter la présence du maire de Mermoz / Sacré- Coeur et l’absence d’Ousmane Tanor Dieng. D’après le journal « L’As », l’ancien député de la 12e législature, Barthélémy Dias a ravi la vedette à tous ceux qui étaient présents à la salle. Assis au fond de la salle, il avait la mine radieuse. Il a été rejoint par Me El Hadji Diouf avec qui il s’est longuement entretenu. Lors que le juge a appelé l’affaire Barthélémy contre Tanor, Me Diouf s’est levé pour dire qu’il fait partie des avocats du maire de Mermoz / Sacré- Coeur.



C’est pourquoi l’affaire a été renvoyée au 23 janvier pour la constitution des avocats de Barthélémy Dias. Lorsque le juge a annoncé le renvoi, la salle s’est vidée. Ils étaient tous venus soutenir Barthélémy Dias. Le hall du tribunal de Dakar était grouillant de militants du Parti socialiste, tendance Khalifa Sall.