Tanzanie: Pour réduire la prostitution, le président fait une demande particulière aux hommes

Le président tanzanien, John Magufili a invité les hommes de son pays à épouser deux ou plusieurs femmes pour réduire le taux de prostitution, rapporte zambianobserver.



S’exprimant à Dar-es-Salaam récemment, le président Magufuli a déclaré que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, raison pour laquelle plusieurs femmes célibataires commettent l’adultère avec les hommes mariés.



Selon les statistiques, sur environ 70 millions de Tanzaniens, 40 millions sont des femmes et seulement 30 millions sont des hommes.



« Je ne vous oblige pas, mais je vous encourage simplement à épouser deux ou plusieurs femmes pour réduire le taux de femmes célibataires », a déclaré Magufuli, lors d’une conférence à laquelle environ 14 000 hommes étaient présents.



« Nos femmes pleurent tous les jours à cause du manque d’hommes pour les épouser et les soutenir financièrement, ce qui les pousse à la prostitution. Alors s’il vous plaît, essayez de travailler dur et soyez productifs pour que vous puissiez aider nos femmes, en épousant deux ou plusieurs, aussi longtemps que vous êtes capable de subvenir à leurs besoins ».



« En tant que gouvernement, nous allons donner des incitations financières à ces hommes à condition que vous n’abusez pas de vos femmes », a-t-il ajouté.



Il faut souligner que la Tanzanie enregistre le taux de prostitution le plus élevé en Afrique de l’Est.



