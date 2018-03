Tapha Guèye met en garde Gris Bordeaux : “Il doit vaincre ou périr”

« Effectivement, c’est un combat capital pour Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux. C’est leur va-tout. Balla Gaye revient de deux défaites. Gris Bordeaux a été malmené et secoué par Modou Lo. Ce qui lui a valu deux défaites devant ce même adversaire.



Devant un poids léger ou un lourd, une défaite est quadruplée. Je me rappelle lors de ma victoire sur Mame Ndieumbane, c’était tellement grandiose. Ils doivent s’affronter parce que Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux n’ont plus le choix. Ils n’ont que ce combat pour se frayer un passage dans l’arène. Chacun doit battre son vis-à-vis pour relancer sa carrière.



Nous sommes conscients que ce combat, nous devons vaincre ou périr. Donc, il faut tout faire pour gagner Balla Gaye 2. On n’a pas le choix. »