Tapha Mbeur Rock Energie : "Combat contre Modou Lô, kouko yombalal Ama Baldé, yangui koy sankeu"

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Avril 2022 à 08:30 | | 0 commentaire(s)|

Tapha Mbeur de l'Ecurie Rock Energie estime que le Ramadan est un moment de dévotion, de spiritualité et que certains lutteurs doivent tenir compte de cela. "C'est fallacieux de dire que je suis lutteur, je ne jeûne pas", avertit-il. Pour le combat qui se profile à l'horizon, entre Modou Lô et Ama Baldé, la donne est simple pour lui : "Combat bi, kouko yombal Ama Baldé, yangui koy sankeu. Modou a lutté avec des adversaires plus coriaces que lui, malgré son statut de champion", prévient-il le camp de Pikine.