Tapha Tine / Ama Baldé: Ce qui bloque l’officialisation du combat Le combat Ama Baldé vs Tapha Tine était sur le point d’être ficelé hier mercredi. Mais, à la dernière minute, l’affiche n’a pu être officialisée. Pour quelle raison ? Le promoteur s'explique: «à la suite d’un accord avec Tapha Tine, j’ai transmis le contrat à son agent Aziz Guèye qui est présentement en France. Il a fait certains amendements que j’ai rectifiés".

"Je reconnais qu’il y avait un réel blocage dans le camp de Tapha Tine. Dieu merci on a discuté avant de trouver un accord", a expliqué le promoteur Pape Abdou Fall dans le quotidien «Sunu Lamb».



Ce mercredi, il avait convoqué les deux lutteurs pour leur remettre leurs chèques sur cachet. Mais, cela n’a pu se faire : « Jules Baldé, le frère d’Ama était en cours de route. Soudainement un coup de fil de son frère Ama lui a demandé de rebrousser chemin pour revoir certains points du contrat. C’est un business. Il n’y a pas de problèmes. Je reste à l’écoute », a-t-il indiqué.

