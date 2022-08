Tapha Tine vs Bombardier: Le choc des Gladiateurs, une occasion pour "Takh Si rip" de rebondir?

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Août 2022 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|

C’est actée! La seconde confrontation entre Tapha Tine de l’écurie Baol Mbollo et Serigne Ousmane Dia « Bombardier aura bel et bien lieu.



Le combat revanche a été ficelée par LUNE Productions de Alioune Gueye, par ailleurs Manager du Mbour. Il a été rendu possible grâce au soutien de Éric Favre un grand promoteur de MMA. Le combat pourrait se tenir en janvier et février 2023, selon le promoteur.



Les deux lutteurs s’étaient frottés le 25 juin 2012 au stade Demba Diop, sanctionné par une victoire du géant de Baol Mbollo à la suite d’une décision médicale. Une occasion pour Tapha Tine pour rebondir, si l'on sait que c'est le seul lutteur qui a malmené durant ce combat Bombardier comme aucun autre adversaire.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook