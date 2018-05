Tarifs élevés sur l’autoroute à péage : le Président Macky Sall met sur pied une commission pour discuter avec l’opérateur

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, s’est prononcé samedi, lors de son séjour dans la capitale sud du pays, sur les tarifs jugés excessifs par les populations et usagers de l’autoroute à péage : « l’Etat envisage de discuter avec l’autorité concernée. A ce niveau, une commission ou comité a été mise en place par le Président Macky Sall. Et dans les prochaines semaines, nous allons travailler avec l’opérateur pour voir ce qu’il y a lieu de faire à ce niveau-là », a dit le ministre, sans préciser si les tarifs vont baisser ou non.



Pour rappel, les populations et même des députés, ont jugé chers et trouvé éxagérés les tarifs de l’autoroute à péage.











L’Observateur