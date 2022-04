Tarkinda Foundation : Quand Siteu fait du "madial" et donne le ndogou Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Avril 2022 à 08:15 | | 0 commentaire(s)| Le phénomène de Lansar, Siteu, a créé en compagnie de son épouse, la "Tarkinda Foundation" depuis les Etats-Unis. Pour la 1ère édition sous son ère, c'est au niveau de son quartier que cela s'est passé, à Diamaguène, où on le voit avec sa cuvette, faire du "madial" et donner le ndogou aux passants.







