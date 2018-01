Tartrazine, E 110, Jaune de quinoleine, E122, Dioxyde Tatine, E 129, ...Ces colorants alimentaires qui flinguent nos enfants ( par Gora Ndaw)

De tout temps, les colorants sont utilisés pour donner de la couleur aux aliments. Ainsi, avant 1850, tous les colorants ajoutés aux aliments avaient une origine naturelle. Le curcuma et le safran étaient utilisés pour donner la couleur jaune, le paprika la couleur orange, le jus de betterave, la couleur rouge.



Avec le développement de l’industrie chimique, les colorants artificiels ou de synthèse font leur apparition avec plus d’une centaine de colorants chimiques qui inondent le marché, et puisque on mange avec les yeux, l’industrie agroalimentaire se voit obligée d’utiliser ces substances chimiques dans plusieurs aliments transformés pour attirer surtout les enfants.



Assurément, le corps humain perçoit nettement la différence entre les colorants naturels et les colorants fabriqués chimiquement qui sont reliés à plusieurs et graves problèmes de santé.



Les colorants alimentaires n’ont pas leur place dans une alimentation saine. Ils sont ajoutés uniquement aux aliments pour des raisons purement esthétiques et ne répondent qu’au souci d’une meilleure présentation des produits, en les rendant plus appétissants, en uniformisant et avivant les couleurs, en remplaçant celles qui ont disparu à cause de la cuisson.



Au Sénégal, la réglementation qui s’applique aux colorants artificiels est-elle vraiment respectée surtout que la plupart des produits alimentaires sont importés? En France, une étude menée par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes), a récemment montré qu’un taux de non-conformité de 42% sur les colorants utilisés dans les confiseries avec des teneurs extrêmement élevés.



Face à ce festival de couleurs : vert, noir, jaune, rouge, violet, bleu etc…ce sont les enfants qui sont visés, et sur la nocivité des colorants, une étude du prestigieux magazine scientifique THE LANCET, a suffisamment démontré que les colorants contenus dans les bonbons provoquent l’hyperactivité chez les enfants de 3 à 9 ans. Quel parent ne s’inquiètent pas aujourd’hui du comportement de ses enfants qui ont du mal à rester calmes, qui sont violents, qui ne sont jamais concentrés et pis, manquent de sommeil.



Une autre étude faite au Royaume Uni par l’Université de Southampton, a mis en évidence le lien entre six colorants appelés Colorants de Southampton et leurs effets sur l’activité et l’attention des enfants, et sont plus toxiques s’ils sont mélangés avec un conservateur nommé E 211 ou benzoate de sodium présent dans presque toutes les boissons vendues au Sénégal. Il s’agit du E 102 ou tartrazine, du E 104 ou jaune de quinoléine, du E 110 ou jaune orangé S, du E 122 ou azorubine- carmoisine, du E124 ou ponceau 4R, et du E 129 ou rouge allura.



- La Tartrazine (E102), colorant synthétique jaune, dérivé du goudron de houille apparient à la famille des composés azoïques. Sa DJA (Dose Journalière Admissible) est de 7,5 mg/kg/mc/jour. Elle a été un temps interdite dans certains pays avant d’être à nouveau autorisée en raison de l’harmonisation des règlements qui accompagnent la mondialisation. Elle est utilisée dans les boissons, les bonbons, les gâteaux, les chips, la moutarde, les glaces …



Elle provoque l’asthme, l’hyperactivité, les nausées, la diarrhée, les céphalées, l’urticaire, les rhinites, les insomnies, les troubles de la vue et pourrait être cancérigène avec effets mutagènes et tératogènes. Elle est également soupçonnée de favoriser des maladies de démence telles que la maladie d’Alzheimer et de Parkinson. Elle est massivement utilisée au Sénégal et interdite dans beaucoup de pays comme la Suisse, les Etats unis, la Finlande, la Norvège, l’Autriche, et même la Tunisie. Son utilisation doit s’accompagner en France, de la mention « peut avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention des enfants ».



- Le Jaune de quinoléine(E 104), le premier colorant alimentaire a être synthétisé en 1882. Sa DJA est de 10mg/kg/mc/jour. Il est interdit aux Etats Unis et en Australie, au Japon, en Norvège. Il provoque l’hyperactivité, les crises d’asthme, les maladies hépatiques, l’eczéma, les risques d’allergies l’insomnie en plus d’être soupçonné cancérigène et mutagène. On le retrouve dans les confitures, les pâtes à tartiner, les fruits confits, les biscuits, les sodas, les viennoiseries, les chewing-gums. En France, l’étiquetage « peut avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention des enfants », est obligatoire pour tous les produits contenant du E 104 depuis le 20 juillet 2010.



- Le Jaune orangé S (E 110) ou Sunset Yellow FCF est un colorant azoïque utilisé dans les glaces, les pâtisseries,….. Sa DJA est de 2,5 mg/kg/mc/jour. Il est interdit aux Etats-Unis et dans plusieurs pays. Il provoque l’urticaire, les maux d’estomac, l’insomnie, l’asthme, l’hyperactivité, les vomissements, la diarrhée et pourrait être mutagène et cancérigène et provoque des tumeurs des glandes surrénales et des reins chez le rat. Son utilisation dans les produits doit s’accompagner en France de la mention « peut avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention des enfants ».



- L’Azorubine, Carmoisine(E 122) est un colorant rouge azoïque et synthétique. Sa DJA est de 4 mg/kg/mc/jour. Elle provoque des réactions cutanées, l’asthme, l’hyperactivité, les œdèmes, l’insomnie. Il est largement utilisé dans les aliments sucrés de couleur rouge et pourrait être cancérigène et neurotoxique. Il est interdit en Norvège, aux Etats-Unis et au Japon. Son usage doit s’accompagner en France de la mention « peut avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention des enfants ».



- Le Ponceau 4R ou rouge cochenille A (E 124) est un colorant azoïque de synthèse rouge très dangereux. Sa DJA est de 0,7 mg/kg/mc/jour. On le retrouve dans les bonbons, les ketchups et fruits confits, les yaourts, les boissons, les chewing-gums. Il provoque une aberration chromosomique, l’asthme, l’urticaire, l’insomnie et serait cancérigène. Il est interdit aux Etats Unis, en Norvège et en Finlande. Son utilisation doit s’accompagner en France de la mention « peut avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention des enfants ».



- Le Rouge Allura AC (E 129) est un colorant azoïque synthétique issu du pétrole. Sa DJA est de 7 mg/kg/mc/jour. Il est utilisé dans les pâtisseries et les confiseries, il est impliqué dans diverses allergies et provoque l’hyperactivité en sus d’être cancérigène. Il est interdit au Danemark, en Allemagne, en Belgique, en Autriche, en Norvège.



La question qu’il faut se poser est qu’attendent les autorités de ce pays pour faire des études concernant ces colorants qui n’ont aucune valeur nutritionnelle et qui servent uniquement à modifier la couleur d’un produit alimentaire industriel, dans sa masse ou en surface ? Le premier sens sollicité du consommateur lors d’un choix, est la vue et le dispositif impressionnant de toutes ces couleurs vous pousse à l’achat impulsif. Mais est-ce que c’est beau pour les yeux que c’est forcément bon pour la santé ?



En 2004, une équipe de chercheurs a examiné les résultats de 15 études cliniques faisant appel à des colorants alimentaires et le résultat est qu’en les supprimant de l’alimentation des enfants, les chercheurs ont obtenu une amélioration de leur comportement à une valeur comprise entre 33% et 50% de l’amélioration obtenue avec des médicaments et les symptômes de TDAH (Troubles du Déficit de l’Attention et de l’Hyperactivité). Il est donc évident qu’en soumettant les enfants à un régime sans colorant, ils deviennent plus attentifs, plus calmes, se portent mieux et obtiennent de bons résultats scolaires.



A part ces six colorants dits de Southampton, il en existe d’autres aussi toxiques, sinon plus, et détectables sur la liste des ingrédients de plusieurs aliments vendus au Sénégal. C’est le cas du Cochenille(E 120), de l’Erythrosine(E 127), du Bleu patenté V(E 131), du Vert brillant BS(E 142), du Dioxyde de titane(E 171), de l’Aluminium(E 173), de l’Argent(E 174), du Pigment rubis(E 180) etc…



Les colorants Caramel(E 150c et E 150d) allant du brun foncé au noir sont obtenus par traitement thermique avec du sucre, de l’ammonium et des composés contenant du sulfite. Le sulfite est un composé chimique provenant du souffre et l’ammonium provient de l’ammoniac.



Si nous mettons ces deux colorants( E 150c et E 150d) en exergue, c’est parce qu’ils sont très largement utilisés dans les confitures, la bière, le chocolat, les glaces, les boissons gazeuses, le vinaigre, les céréales, les bonbons, les sodas…., et le 4-méthylimidazole contenu dans l’ammoniac est classé par le CIRC(Centre International de Recherches sur le Cancer) dans la catégorie des « peut-être cancérogène pour l’homme » en plus de provoquer un dérèglement du système immunitaire en diminuant le nombre de globules blancs.



En définitive, les colorants alimentaires sont des spams dangereux de la vie dont il faut se protéger avec des antivirus puissants qui sont les produits locaux naturels et bio. Les enfants des pays du tiers monde sont fortement exposés à la Junk Food, et c’est pour cette raison que nous vivons dans une époque où les enfants sont plus malades et moins intelligents que leurs parents, et que nous constatons partout l’explosion des consultations dans les pédiatries.



Selon les chiffres du Ministère de la santé, il y a 20 800 nouveaux cas de cancer au Sénégal dont 800 chez les enfants chaque année et comme vous l’avez certainement constaté, quasiment tous les colorants sont soupçonnés d’être cancérigènes, encore que nous n’avons pas parlé des autres additifs alimentaires comme les conservateurs, les antioxydants, les exhausteurs de goût, les édulcorants… plus toxiques.



Selon l’OMS, en 2020, le monde compterait 20 millions de cas de cancer, dont 75% issus dans les pays en voie de développement. Au Sénégal, le cancer fait 800 morts par an soit 2 cas de décès par jour. Doit-on toujours rester sur les starting-blocks et attendre que cela se décide ailleurs pour réagir.



En attendant que l’Etat Prenne ses responsabilités, en étant beaucoup plus rigoureux dans le contrôle et la réglementation des colorants, ce qui n’est pas une mince affaire, il nous revient à nous parents, de nous informer et de faire l’effort de trouver des solutions qui sont à portée de main. C’est inimaginable qu’en voulant faire plaisir à nos enfants, en leur achetant des produits de toutes sortes, qu’on les empoisonne sans le savoir, devenant ainsi des empoisonneurs involontaires.



Des campagnes d’information doivent être organisées dans les écoles préscolaires et élémentaires, car c’est à ce niveau que le mal est plus visible. Et mention spéciale à Madame Nafissatou Diop, directrice de la garderie « Les Aiglons » située à Thiès, qui, l’année dernière, avait interdit aux parents de donner à leurs enfants comme goûter, des bonbons, des boissons, des chips et avait recruté des cuisinières pour faire le repas des enfants avec des produits bio et des jus naturels sans additifs. Dommage qu’elle n’a pas eu le soutien des autorités éducatives et sanitaires.



Nous vivons désormais dans un siècle de vitesse, dans une société très urbanisée, que nous n’avons quasiment plus de temps, ce qui fait que préparer des mets pour nos enfants, devient un fardeau et qu’on privilégie les produits de l’industrie agroalimentaire « prêts à manger », sans se poser de questions.



« Que ton alimentation soit ton médicament.» Hippocrate









Gora Ndaw

Ingénieur en Santé Environnementale et Territoires Soutenables

Email : gora.ndaw@gmail.com