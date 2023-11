Taux du crédit : Le Président Macky Sall appelle à assouplir les règles de l’OCDE Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Novembre 2023 à 16:08 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall appelle à «travailler à la révision des conditions d'accès au crédit export, en assouplissant les règles de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les taux du crédit et la durée des délais de grâce et des périodes de remboursement». Le chef de l'Etat a lancé cet appel, ce 10 novembre, depuis Paris où il prend part à la rencontre du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P). Macky Sall estime qu'il est nécessaire de changer «de paradigmes, parce que, ne l'oublions pas, l'objectif du Sommet de Paris était de baliser la voie pour la réforme du système financier international, l'amélioration de la protection de la planète et la mobilisation de ressources en faveur des pays les moins nantis par des financements à faible coût », a-t-il dit. Le Président Macky Sall a rappelé que «nombre de pays africains font des efforts significatifs en matière de transition énergétique et de financement de projets verts». Le Président Macky Sall, a été désigné, ce 10 novembre, à Paris, Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P).



