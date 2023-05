Taxawu Senegaal officialise sa participation au dialogue et réaffirme son ancrage dans l’opposition Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2023 à 14:15 | | 0 commentaire(s)|

Le mouvement politique Taxawu Senegaal officialise sa participation, au dialogue national. Taxawu Senegaal indique espérer que le pays sortira de ce dialogue, avec des solutions qui lui permettront de reprendre la «trajectoire d’un État de droit et d’une démocratie apaisée, gages de la paix, de la stabilité, du libre exercice des libertés individuelles et collectives […] Le mouvement politique Taxawu Senegaal officialise sa participation, au dialogue national. Taxawu Senegaal indique espérer que le pays sortira de ce dialogue, avec des solutions qui lui permettront de reprendre la «trajectoire d’un État de droit et d’une démocratie apaisée, gages de la paix, de la stabilité, du libre exercice des libertés individuelles et collectives et de l’efficacité des politiques publiques ». Dans un communiqué, rendu public ce 30 mai, la plateforme politique Taxawu Senegaal a officiellement annoncé sa participation, au dialogue lancé par le président de la République, Macky Sall. Selon cette formation politique dirigée par Khalifa Ababacar Sall, la décision de prendre part au dialogue intervient suite à des consultations élargies aux «instances de base composées de l’ensemble des structures dans les départements au Sénégal et dans la diaspora, ainsi que les organisations et mouvements affiliés». Les membres de Taxawu Senegaal sont d’avis que « le dialogue doit rester la voie de résolution des conflits et le principe pour bâtir un consensus autour des règles de pacification de la vie politique et de dévolution démocratique du pouvoir». L’instance précise toutefois qu’elle participera au dialogue avec «responsabilité mais sans compromission sur les combats menés dans l’opposition». O.B



Source : https://lesoleil.sn/taxawu-senegaal-officialise-sa...

