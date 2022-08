Taxé de budgétivore et inutile: Le HCCT brise le silence et détruit ses détracteurs Rédigé par leral.net le Mardi 16 Août 2022 à 16:44 | | 0 commentaire(s)| Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) sort enfin de son mutisme , ce après être cataloguée d'entité inutile et, depuis son installation.

A quelques semaines des élections, conçue comme une institution budgétivore, le HCCT, via ses membres, se défend et dresse un bilan satisfaisant depuis son installation dans presque tous les domaines. Notamment dans la politique du Chef de l'Etat ,Macky Sall, qu'ils ont appuyée en réalisant plusieurs réformes. Par la voix de leur vice président, Pape Maël Thiam, ils ont fait face à la presse de mardi.



