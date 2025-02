Tchad : Ali Kolotou Tchaïmi, élu président de l’Assemblée nationale Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2025 à 16:54 | | 0 commentaire(s)|

Ali Kolotou Tchaïmi, un des cadres du parti au pouvoir, a été élu président de la nouvelle Assemblée nationale du Tchad au cours de la session inaugurale qui s'est déroulée mardi dans la capitale tchadienne. Ali Kolotou Tchaïmi remplace à ce poste Haroun Kabadi qui a dirigé la troisième législature, puis le Conseil national de transition (CNT), le parlement transitoire dont le mandat s'est achevé mardi avec la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale. Cet énarque de formation a été chef de la majorité parlementaire sous la précédente législature, 1er vice-président du CNT, ainsi que vice-président du parlement de la CEMAC (Communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale). Le Mouvement patriotique du salut (MPS), au pouvoir depuis 1990, a remporté 124 des 188 sièges que compte l'Assemblée nationale, à l'issue des élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre 2024. Les élections sénatoriales sont prévues pour le 25 janvier prochain. Le MPS, qui a remporté la grande majorité des conseils provinciaux et communaux, part favori. Deux des trois sénateurs de chacune des 23 provinces du pays, seront élus, le tiers restant sera désigné par le président de la République. La mise en place du Sénat marquera la fin du retour à l'ordre constitutionnel après la mort brutale de Idriss Déby Itno et la prise au pouvoir, le 21 avril 2021, par le Conseil militaire de transition (CMT), dirigé par son fils, Mahamat Idriss Déby Itno. Elu président de la République, le 6 mai 2024, le général Mahamat Idriss Déby Itno a été élevé au rang de maréchal, le 21 décembre dernier. Xinhua



Source : Source : https://atlanticactu.com/tchad-ali-kolotou-tchaimi...

