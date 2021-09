Tchad: «En France, on n'a pas demandé aux enfants de de Gaulle de prendre le pouvoir» Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021 à 21:39 | | 0 commentaire(s)|





Source : Des centaines de personnes ont manifesté le 11 septembre à N'Djaména contre la junte qui dirige le Tchad depuis la mort d'Idriss Déby. Les organisateurs exigent l'arrêt du processus de transition en cours, jugé non transparent et non inclusif. Dans leur élan de contestation, ils dénoncent l’attitude de la France qui soutient le pouvoir en place.Source : https://fr.sputniknews.com/afrique/202109151046140...

