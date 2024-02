Tchad : L’opposant Yaya Diallo Djerou tué par l’armée au siège de son parti Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Février 2024 à 16:43 | | 0 commentaire(s)|

Le principal opposant à la junte du général Mahamat Idriss Déby Itno au Tchad, son cousin Yaya Dillo Djerou, a été tué mercredi 28 février, dans l’assaut par l’armée du siège du Parti socialiste sans frontières (Psf), a annoncé jeudi à l’AFP le porte-parole du gouvernement. Yaya Dillo, président du PSF, est mort « là ou il s’était retranché, […] Le principal opposant à la junte du général Mahamat Idriss Déby Itno au Tchad, son cousin Yaya Dillo Djerou, a été tué mercredi 28 février dans l’assaut par l’armée du siège du Parti socialiste sans frontières (Psf), a annoncé jeudi à l’AFP le porte-parole du gouvernement. Yaya Dillo, président du PSF, est mort « là ou il s’était retranché, au siège de son parti. Il n’a pas voulu se rendre et a tiré sur les forces de l’ordre », a affirmé Abderaman Koulamallah, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication. L’opposant était accusé d’avoir mené, dans la nuit de mardi à mercredi, une attaque contre les locaux des services de renseignements, à la suite de l’arrestation d’un de ses militants pour « tentative d’assassinat contre le président de la Cour suprême ». Interrogé par l’AFP, quelques heures avant sa mort, Yaya Dillo avait farouchement nié et dénoncé « un mensonge » et une « mise en scène » » destinée à écarter sa candidature contre le général Déby à la présidentielle prévue le 6 mai prochain. Avec AFP



Source : https://lesoleil.sn/tchad-lopposant-yaya-diallo-dj...

