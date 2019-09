Tchad : Plusieurs dizaines de morts dans l’éboulement d’une mine

L’éboulement d’une mine d’or située du Tibesti à la frontière entre le Tchad et la Libye à fait plusieurs victimes en vies humaines. L’accident est survenu dans la nuit du lundi à mardi, mais l’information a été relayée mercredi du fait de l’enclavement de la région.



On ne sait exactement le nombre de morts, mais un trentaine de corps ont pu être retrouvé dans les décombres et une soixantaines manque à l’appel du campement.



A en croire le ministre de la Défense et de la sécurité du Tchad, Mahamat Abali Salah, « une mine s’est effondrée, je ne peux pas dire exactement combien il y a des morts, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ces mines, il doit y avoir beaucoup de morts, c’est sûr », a-t-il déclaré à l’AFP .