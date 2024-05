Tchad / Victimes des tirs de joie : Le régime menace toute publication de bilan

C’est comme un couperet. Le régime de Deby fils brandit la menace contre toute publication de bilan de victimes causées par ce qu’il appelle tirs de joie nourris depuis l’annonce de la victoire du président de transition.

C’est le secrétaire général du ministère de la Santé Publique et de la Prévention dans une circulaire qui fait l'annonce en ses termes : « Je tiens à vous rappeler qu’il est formellement interdit de mettre à disposition de tout usager les statistiques relatives au nombre de blessés et de décès liés aux tirs de joie à la suite de l’élection du Chef de l’État à la présidentielle du 06 mai 2024 », s’est-il adressé aux directeurs des hôpitaux nationaux, Provinciaux et de district sanitaire, délégués provinciaux de la santé et de la prévention.

Dabsou Guidaousso précise aussi qu’il est strictement interdit, d’autoriser aux organes de presse et tout autre citoyen d’interroger ou de photographier les blessés dans les formations sanitaires sans autorisation expresse du Ministre de la Santé Publique et de la Prévention, exige la tutelle qui fait savoir : « j'attache du prix à cette circulaire qui ne doit souffrir d’aucune ambiguïté. »

Toutefois, le ministère exige la réactualisation chaque jour à 08h00 et à 20h00 des statistiques et de les transmettre au Secrétariat Général.

Cette décision est prise suite aux manifestations post électorales après la victoire du président de transition, Mahamat Idriss Deby devant son ancien Premier ministre.

