Tchad: un accord polémique entre éleveurs et agriculteurs

Ils ne s'attendaient certainement pas à une telle réaction des populations. Les représentants des chefs traditionnels des communautés des agriculteurs et des éleveurs de la province du Mandoul ont récemment signé un document prévoyant des réparations civiles en cas d'infractions graves. L'idée était de faire baisser les tensions dans le Mandoul entre les éleveurs, en majorité musulmans, et les agriculteurs, en majorité chrétiens. L'accord fixe ainsi des montants à payer en cas de crime ou d'accident entre les deux communautés.



Mais de nombreux concernés demandent son annulation. L'accord stipule qu'en cas d'homicide, volontaire ou involontaire, la personne suspectée -ou sa famille- doit payer une somme de 1.500.000 FCFA, soit 2.300 euros. Idem pour les cas d'accidents où des réparations sont prévues à hauteur de 1.000.000 FCFA, soit 1.500 euros. Ainsi, les réparations sont encadrées.



Une bonne chose pour les signataires de l'accord. "Jusqu'ici il n'y avait parfois pas de solution lors d'un différent", explique l'avocat Noubarangar Kladoumbé, chef du canton de Dobo, représentant des chefs traditionnels de la province du Mandoul et signataire de l'accord. "Et quand il n'y a pas de solution, les drames se reproduisent, car les gens se font justice eux-mêmes". Beaucoup racontent d'ailleurs que souvent, en cas de meurtres, les éleveurs exigent des montants exorbitants en guise de réparation. (DW)







