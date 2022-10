Tchiky: Cinq blessés graves dénombrés, une plainte ce lundi contre Ousmane Sonko et ses sbires Rédigé par leral.net le Lundi 31 Octobre 2022 à 00:26 | | 0 commentaire(s)| Intifada, agressions, tous les mots sont permis lors du Nemeekou tour de Ousmane Sonko à Tchiky. Quand le nom de Adji Sarr a été scandé, les gardes du corps du leader de Pastef ont attaqué et bastonné les populations du village. Cinq blessés graves ont été dénombrés et des maisons saccagées. Une plainte sera déposée dès demain selon Fatou Dione, responsable politique de l'Alliance Pour la République (APR), à Tchiky.



