Technopole: Un car Ndiaga Ndiaye se renverse et fait 30 blessés, dont 4 dans un état grave

le Mercredi 2 Août 2023

Un grave accident s'est produit, ce mercredi matin, à hauteur de technopôle de Pikine. Un car Ndiaga Ndiaye s'est renversé, faisant 30 blessés, dont 4 dans un état grave. Les blessés sont acheminés dans les hôpitaux de Pikine et Dalal Jam de Guédiawaye.



Les sapeurs-pompiers et la Police sont actuellement sur les lieux de l'accident, rapporte "Seneweb".

