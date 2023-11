Télécommunication : De nouvelles offres voix et SMS dédiées aux fournisseurs SVA Rédigé par leral.net le Mardi 7 Novembre 2023 à 18:33 | | 0 commentaire(s)|

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a approuvé des catalogues d’interconnexion aux opérateurs SONATEL, Saga Africa Holdings Limited et Expresso Sénégal. Cette mesure permettra de promouvoir de nouvelles offres voix et SMS dédiées aux fournisseurs SVA. En outre, l’ARTP a mis en place un cadre permanent d’échanges et de concertation avec les […] L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a approuvé des catalogues d’interconnexion aux opérateurs SONATEL, Saga Africa Holdings Limited et Expresso Sénégal. Cette mesure permettra de promouvoir de nouvelles offres voix et SMS dédiées aux fournisseurs SVA. En outre, l’ARTP a mis en place un cadre permanent d’échanges et de concertation avec les fournisseurs SVA par le truchement du Comité de Développement des SVA, revu et a mis à jour le cadre réglementaire relatif aux SVA en introduisant de nouveaux acteurs sur ce marché, en l’occurrence les agrégateurs et les fournisseurs de services « machine to machine » (M2M) entre autres, informe une note signée du Directeur général de l’Artp, Abdou Karim Sall. Les mesures susmentionnées contribueront de façon significative à la diversification des offres et à l’accès plus soutenable, en faveur des utilisateurs, aux prestations de communications électroniques.



