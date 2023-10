Télécommunications : Expresso Sénégal lance un avis relatif à l'augmentation du capital social qui sera portée à 5 milliards FCFA Dans un Avis relatif à l'augmentation du capital social parvenu à Leral, les actionnaires de la société « Expresso Senegal SA » en abrégé « ESN » sont informés à la suite de l'assemblée générale du 12 octobre 2023 qu'une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 15.865.300.000 Francs CFA a été décidée pour porter le capital social de 5.000.000.000 de francs CFA (entièrement libéré) à 20.865.300.000 francs CFA et sera réalisée par l'émission de 1 586 530 actions nouvelles de 10 000 francs CFA chacune.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2023 à 17:09

La souscription des actions nouvelles est réservée par préférence aux porteurs d'actions existantes enregistrées dans les registres d'actions de la société, à raison d'un droit préférentiel de souscription par action existante. Les actions nouvelles pourront être souscrites à titre irréductible et à titre réductible.



Les actions nouvelles seront libérées en totalité lors de leur souscription avec droit de jouissance au moment de leur libération, en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.



La note indique que les bulletins de souscription et les fonds correspondants devront être déposés durant la période de souscription à l'étude notariale SCP Ndiaye Diagne Diallo et Ndiaye Notaires et Associés, 83 Boulevard de la République. La somme exigible par action souscrite est de 10 000 FCFA.



La période de souscription sera ouverte du 20 octobre 2023 au 10 novembre 2023.







