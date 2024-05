Télécommunications : Lancement commercial de la 5G de l’opérateur Orange

Dans son discours, M. Dramé a affirmé que ce moment fort et symbolique, qui nous réunit dans le cadre du mois du numérique et de la célébration de la Journée internationale des télécommunications, est l'aboutissement de nombreuses années d’expérimentation, d'innovation et d’investissements massifs, avec la mobilisation exceptionnelle de notre capital humain que je félicite chaleureusement et à qui j’exprime ma sincère gratitude pour leur engagement de tout instant.



Il a relevé que Sonatel s’est donné pour mission de connecter les communautés et les organisations et d’enrichir la vie des populations et des entreprises par des services numériques aux standards internationaux. Selon le patron de Sonatel, notre histoire est marquée par notre capacité à mettre très rapidement entre les mains des Sénégalais les dernières ruptures technologiques pour faciliter la vie des populations et leur ouvrir les portes d’un monde numérique toujours plus porteur de progrès. En ce sens, explique-t-il, après le Satellite, le Gsm, la 3G, la 4G, la Fibre optique, nous voici à l’ère de la 5G et de sa cohorte d’innovations.



«Le lancement commercial de la 5G d'Orange marque un tournant décisif dans le domaine de l'Internet fixe et mobile, propulsant le Sénégal vers une ère d'innovations et de connectivité ultra-rapide. Il s'agit d'une nouvelle ère technologique qui ouvre de belles perspectives pour la transformation de nos vies, de notre manière de travailler et de nos modes d'interaction avec le monde », a expliqué le Directeur général de Sonatel.



Selon Sékou Dramé, avec des performances de téléchargement jusqu'à 10 fois plus rapides que la 4G, la 5G permettra une expérience utilisateur inédite, plus fluide et plus immersive que jamais. La 5G va bien au-delà d'une simple amélioration technologique ; elle est un catalyseur de croissance économique pour le Sénégal. En offrant des vitesses de connexion ultrarapides, une faible latence et une capacité accrue, la 5G permettra de stimuler l'innovation, de dynamiser les entreprises et d'améliorer les services publics, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour tous.



La 5G d'Orange, soutient M. Dramé, offrira des vitesses de téléchargement et de streaming instantanées, ainsi qu'une réactivité accrue pour les applications en temps réel, telles que les jeux en ligne, la réalité virtuelle, la télémédecine, l'e-éducation et bien d'autres.



Il a indiqué que l’aménagement numérique du territoire est essentiel pour stimuler la croissance économique du Sénégal. Face aux enjeux de digitalisation et de développement,

Sonatel réaffirme son engagement, aux côtés de l’État et de ses parties prenantes, à jouer pleinement son rôle pour relever nos défis communs, actuels et futurs, de transformation numérique basée sur une connectivité enrichie, la 5G, l'Internet des objets à grande échelle, les services Cloud et l'intelligence artificielle.

Adou FAYE